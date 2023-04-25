Правозащитники попросили признать неконституционной административную статью о дискредитации армии

Ряд юристов и правозащитников обратились в Конституционный суд с просьбой признать неконституционной административную статью о дискредитации Вооруженных сил (ст. 20.3.3 КоАП РФ), сообщил 25 апреля проект "ОВД-Инфо"*. Авторы инициативы призвали КС указать на необходимость отмены этой статьи.

Обращение подали юристы "ОВД-Инфо"* вместе с представителями "Мемориала"** и "Руси сидящей", а равно с рядом коллег. Всего в КС поступило более 20 жалоб в связи со штрафами, выписанными по статье 20.3.3 КоАП РФ из-за одиночных пикетов, постов в соцсетях и прочего.

"Оценочные мнения и убеждения не могут быть ранжированы государством как правильные или неправильные, предпочтительные или нежелательные", — прокомментировала обращение в Конституционный суд юристка Мария Немова.

Авторы обращения полагают, что статья о дискредитации армии нарушает право граждан на свободу слова и собраний, а также противоречит запрету на установление обязательной идеологии.

Всего к настоящему моменту по статье о дискредитации Вооруженных сил подверглись преследованию свыше 6,5 тысяч человек, подсчитали в "ОВД-Инфо"*.

Накануне в Петербурге полиция составила протокол о дискредитации против экс-кандидата в муниципальные депутаты Василия Шевченко, ему может грозить штраф в размере до 50 тысяч рублей. В разговоре с ЗАКС.Ру петербуржец предположил, что это может быть связано с записями на его странице во "ВКонтакте".

*Минюст внёс "ОВД-Инфо" в единый реестр иноагентов

**Минюст внес правозащитный центр "Мемориал" в реестр иноагентов