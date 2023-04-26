Петербуржец получил повестку с предупреждением о введении ограничений в случае неявки

Жителю Петербурга прислали повестку, в которой наложились друг на друга старая и новая редакции закона "О воинской обязанности и военной службе". Внимание на это обратили Telegram-канал SOTA и "Фонтанка".

В случае неявки, согласно отдельному красному штампу на бумаге, "нарушителю" грозят ограничительными мерами. Отдельной "печатью" выделяется следующая фраза: "В случае неявки в военный комиссариат в установленный срок в отношении вас будут введены ограничительные меры".

"Прописан я в Выборгском районе Петербурга, повестка пришла по месту регистрации", - поделился горожанин, получивший повестку.

Подлинность документа в разговоре с изданием подтвердили также в военкомате, разославшем бумаги.

"Реальная повестка. Ограничительные меры… Ну обычно, если человек увиливает от прихода в военкомат, его не выпускают за границу и прочее", - поделился сотрудник военкома, утверждающий, что ограничительные меры уже принимаются в отношении призывников.

Отметим, что новая редакция закона "О воинской обязанности и военной службе", в которой как раз говорится о введении ограничений, должна вступить в законную силу только осенью 2023 года, отмечал глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов ранее.