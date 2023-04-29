В Петербурге посадили именное дерево погибшего военкора Татарского

В сквере Памяти на севере Петербурга 29 апреля с участием чиновников посадили именное дерево Владлена Татарского (настоящее имя - Максим Фомин), погибшего при теракте в кафе в начале месяца. Акцию осветил "Петербургский дневник".

Собравшиеся, как отмечает Sota, хвалили погибшего военкора и цитировали российского президента.

Помимо дерева в честь Татарского, в этот день посадили именные деревья памяти погибших в прошлом году на острове Змеиный военнослужащих. На акции выступили глава администрации Калининского района Сергей Петриченко, замглавы комитета по вопросам законности Владимир Гусев и бывший вице-губернатор, а ныне советник председателя Сбербанка Александр Говорунов.

"Во всем мире слово "герой" ассоциируется с лучшими человеческими качествами: мужеством, смелостью, отвагой, самопожертвованием. И все это в полной мере относится к тем, в честь которых здесь высаживают деревья", - произнес Говорунов.

Напомним, что военкор погиб на собственном творческом вечере: в кафе на Васильевском острове, по версии следствия, взорвалась начиненная взрывчаткой статуэтка. По делу о теракте (ст. 205 УК) впоследствии под стражу поместили обвиняемую петербурженку Дарью Трепову. На этой неделе ее включили в реестр экстремистов и террористов.