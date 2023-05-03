Документалиста Ерженкова приговорили к ограничению свободы из-за надписи про Путина

Суд в Касимове (Рязанская область) приговорил к восьми месяцам ограничения свободы режиссера-документалиста Сергея Ерженкова и его знакомого активиста Сергея Скореева. Мужчин судили по статье о вандализме (ч. 2 ст. 214 УК) из-за нецензурной надписи, посвященной действующему российскому президенту и нанесенной на памятник Ленину. Положивший начало их преследованию инцидент имел место в апреле прошлого года, сообщает издание Sota.

Фигурантам запрещено покидать город Касимов и менять место жительства.

Режиссер ранее жаловался на применение к нему со стороны правоохранителей физической силы. Он также рассказал, что за время следствия и судебного разбирательства в деле сменилось пять прокуроров и трое мировых судей. По мнению Ерженкова, известного по своей работе в команде медиаменеджера Ксении Собчак, в деле нет пострадавших. Он также заявил, что из-за запрета на передвижение не сможет обеспечивать свою семью, а потому расценивает приговор как воспрепятствование профессиональной деятельности.