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Новости 16:17

Обвиняемому в попытке поджечь военкомат в Купчино продлили арест

фото ЗакС политика Обвиняемому в попытке поджечь военкомат в Купчино продлили арест

Дзержинский районный суд Петербурга продлил срок содержания под стражей до 8 августа медбрату Максиму Асрияну, которого преследуют по делу о попытке поджога военкомата. Об этом пишет SotaVision. Заседание, как и предыдущие по этому делу, проходило в закрытом режиме: журналисты ожидали решения в соседнем зале.

Арестанта будут судить по делу о подготовке теракта (ч. 1 ст. 205 УК), что грозит обернуться для него пятнадцатилетним сроком. 

По версии следствия, в октябре Асриян имел намерение поджечь здание военкомата на Южном шоссе. Придя на место действия, он не стал приводить замысел в исполнение, поскольку его спугнуло наличие силовиков. Задержали фигуранта при попытке вылететь из Петербурга.

В СИЗО, где медбрат находится уже более полугода, у него обострились проблемы со здоровьем. Его также обвиняют в связях с зарубежной разведкой, что подследственный отрицает.

фото: Объединенная пресс-служба судов Петербурга


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