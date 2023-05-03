В Армении задержали 17-летнего россиянина, сбежавшего от уголовного наказания

Силовики в Ереване задержали покинувшего Россию вместе с семьей несовершеннолетнего активиста, объявленного в розыск. Как сообщает издание Sota, в России его осудили по обвинению в подготовке скулшутинга и приговором суда отправили на принудительное психиатрическое лечение. Речь идет о 17-летнем уроженце Волгограда Ярославе Иноземцеве.

Россиянина лишили свободы на 72 часа, после чего суд должен будет решить вопрос о его экстрадиции. Уже будучи задержанным, активист вместе с матерью запросили у армянских властей политическое убежище, считая, что в случае выдачи ему грозит серьезная опасность.

Иноземцев публично выступает с неприятием военной спецоперации на Украине.

Отметим, что нынешней весной в Ереване уже задерживали россиянина, которого на родине преследуют по делу о дезертирстве. Впоследствии ему удалось покинуть Армению.