В Самарской области мундепа объявили в розыск по делу о фейках про армию

Балашовский районный суд Самарской области заочно арестовал и объявил в розыск местного муниципального депутата от КПРФ Олега Непеина по уголовному делу о распространении фейков о Вооруженных силах (п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ), сообщил вечером 3 мая проект "ОВД-Инфо"* со ссылкой на адвоката Игоря Элифханова.

Дело против Непеина возбуждено в связи с восемью комментариями в соцсетях, посвященных спецоперации. Как сообщается, трактовка событий СВО в них отличается от официальной позиции Министерства обороны.

Рассмотрение дела против Непеина началось 29 марта, однако заседание четыре раза переносили из-за его неявки. Супруга депутата заявила изданию Sota, что тот намеренно не ходит в суд, а не скрывается.

В конце минувшего января стало известно о предъявлении обвинения Непеину, до этого он находился в статусе подозреваемого. При этом ему переквалифицировали вменяемый состав на распространение фейков по мотивам политической ненависти или вражды. Максимальное наказание за это предполагает лишение свободы сроком до 10 лет.

*Минюст внес "ОВД-Инфо" в единый реестр иноагентов