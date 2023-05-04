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Бортпроводников "Аэрофлота" и "России" обязали озвучивать слова благодарности участникам СВО

фото ЗакС политика Бортпроводников "Аэрофлота" и "России" обязали озвучивать слова благодарности участникам СВО

С 3 по 9 мая на всех рейсах "Аэрофлота" старшие бортпроводники будут обязаны поздравлять с Днем Победы и благодарить участников специальной военной операции. Это следует из инструкции, фрагмент которой опубликовала Sota.

По информации ЗАКС.Ру, подобные инструкции разослали и старшим бортпроводникам авиакомпании "Россия". Говорить слова признательности военнослужащим необходимо, когда самолет взлетел, сразу после поздравления пассажиров с Днем Победы.

"Наши особые слова благодарности – участникам специальной военной операции. Благодарим их за службу Отечеству, верим и желаем только Победы", - говорится в тексте.

Произнести его необходимо на русском и на английском языках.


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