Главреда "Новой газеты Европа" оштрафовали по "иноагентской" статье

Суд в Москве назначил штраф в размере 30 тысяч рублей главному редактору издания "Новая газета Европа" Кириллу Мартынову*. Его признали виновным в несоблюдении законодательства об иностранных агентах (ч. 4 ст. 19.34 КоАП), о чем сообщил медиапроект SotaVision.

Протокол на журналиста составили из-за комментария в социальной сети, который не был сопровожден иноагентской маркировкой. Публичное высказывание датируется февралем предыдущего года.

"Это был ироничный комментарий на пост сокурсника, который призвал посадить Мартынова* в тюрьму. Пост состоит из 6 слов. Его прочитали 30 человек", - произнес на заседании защитник журналиста.

Представительница Роскомнадзора с услышанным не согласилась, заявив, что число слов в данном случае значения не имеет.

Как минимум с прошлого года Мартынов* живет и работает за пределами России.

*Минюст внес Кирилла Мартынова в единый реестр иноагентов

фото: Новая газета Европа / YouTube (скриншот)