В Сыктывкаре суд назначил 5,5 лет колонии учителю из Коми за высказывания в интернете

Второй Западный окружной военный суд приговорил учителя из Коми Никиту Тушканова к 5,5 годам лишения свободы по делу о публичном оправдании терроризма в интернете (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ) и о повторной дискредитации армии (ч. 1 ст. 280.3 УК РФ), сообщили 11 мая "Сетевые свободы". Решение было озвучено на выездном заседании в Сыктывкаре.

Уголовное дело против Тушканова было возбуждено из-за публикации постов во "ВКонтакте" на тему спецоперации и взрыва Крымского моста. По версии следствия, тем самым педагог "формировал представления о допустимости террористической деятельности" и дискредитировал Вооруженные силы РФ.

Дело Тушканова суд рассмотрел за один день. Прокурор просил отправить учителя в колонию на шесть лет.

О задержании Тушканова стало известно 7 декабря, на следующий день суд отправил его в СИЗО. В марте правозащитники признали его политическим заключенным.