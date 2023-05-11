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Новости 16:13

По делу о повторной дискредитации армии для активистки Шиеса запросили штраф

фото ЗакС политика По делу о повторной дискредитации армии для активистки Шиеса запросили штраф

В Архангельской области гособвинение запросило для активистки Елены Калининой штраф в размере 200 тысяч рублей в рамках дела о повторной дискредитации армии (ч. 1 ст. 280.3 УК). Об этом сообщает издание Sota.

В основу обвинения лег один пост с вопросами о военной спецоперации и один видеоролик, выложенные на личной странице Калининой "ВКонтакте".

"Я признаю, что публиковала эти посты. Но я не дискредитировала", - заявила подсудимая на заседании неделю назад.

На том же слушании адвокату Калининой повторно отказали в допросе экспертов со стороны обвинения .

Активистка известна в регионе своим участием в протестах против мусорного полигона на станции Шиес в 2018-2020 годах, которые завершились отменой строительства объекта. Летом прошлого года Калинину дважды оштрафовали из-за постов про Мариуполь по протоколам о дискредитации армии (ст. 20.3.3 КоАП).


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