Преследуемая в РФ за дискредитацию армии студентка Кривцова получила предложение стать журналисткой в Норвегии

Уехавшая из России из-за уголовного преследования за дискредитацию армии (ч. 1 ст. 280.3 УК РФ) и оправдание терроризма в интернете (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ) архангельская студентка Олеся Кривцова рассказала, что ей поступило предложение стать журналисткой в Норвегии, пишет Sota.

О деталях предстоящей деятельности девушка предпочла умолчать ввиду соображений собственной безопасности.

Уголовное дело против Кривцовой было возбуждено в декабре прошлого года, в начале января суд определил ее под домашний арест. Спустя неделю Росфинмониторинг внёс её в список экстремистов и террористов, МВД объявило в розыск.