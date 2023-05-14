Бастрыкин возбудил уголовное дело из-за работ на намыве Васильевского острова

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин подписал постановление о возбуждении уголовного дела о нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ (ст. 246 УК РФ) в связи с ситуацией на намыве Васильевского острова, сообщили в пресс-службе ведомства. Предыдущая попытка СК потерпела крах из-за действий надзирающего прокурора.

О том, что Главное следственное управление СК по Петербургу возбудило уголовное дело в связи с ситуацией на намыве, стало известно 5 мая. По мнению ведомства, в период с октября 2021 года по настоящее время неустановленные сотрудники группы компаний ЛСР занимались работами по восстановлению земельных участков на намыве. При этом следствие считает, что они нарушили федеральное законодательство, поскольку их деятельность якобы может повлечь угрозу окружающей среде из-за рассеяния загрязняющих веществ и причинить вред здоровью местных жителей, полагает следствие.

"Решение о возбуждении уголовного дела отменено надзирающим прокурором, в связи с чем органы следствия были лишены возможности применения необходимого комплекса процессуальных полномочий для защиты права граждан на благоприятную окружающую среду", — сообщили в СК.

В ответ Бастрыкин самолично возбудил дело по той же статье. Также он побывал на участке намыва в компании и. о. главы регионального ГСУ СК Олега Бобкова, где дал ряд поручений. В частности, по делу планируется проведение судебно-экологической экспертизы, на время которой работы должны быть остановлены.

Первая попытка возбуждения уголовного дела из-за работ ЛСР была предпринята по поручению Бастрыкина. До этого лидер "Справедливой России — За правду" Сергей Миронов обращался к генпрокурору Игорю Краснову с просьбой разобраться в ситуации с работами на намыве. Перед этим политик встречался с местными жителями, недовольными строительством.