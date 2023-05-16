Для московского активиста Кригера запросили девять лет колонии

Государственное обвинение запросило для столичного политического активиста Михаила Кригера девять лет колонии и запрет в течение четырех лет администрировать страницы в интернете. Об этом сообщает издание Sota. Кригера преследуют по двум статьям — об оправдании терроризма (ст. 205.2 УК) и о разжигании ненависти или вражды (ст. 282 УК).

По версии силовиков, подсудимый своими публичными высказываниями оправдывал теракт в здании архангельского УФСБ в 2018 году, а также призывал к насилию в отношении государственных деятелей и правоохранителей. Следующее заседание по его делу состоится в среду 17 мая.

В январе 62-летнего фигуранта включили в перечень экстремистов и террористов. Часть правозащитников относится к нему как к члену своего сообщества и как к политзаключенному. В СИЗО Кригер находится с ноября прошлого года.

фото: Свободу Михаилу Кригеру! / Telegram