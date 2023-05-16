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Новости 13:50

Для московского активиста Кригера запросили девять лет колонии

фото ЗакС политика Для московского активиста Кригера запросили девять лет колонии

Государственное обвинение запросило для столичного политического активиста Михаила Кригера девять лет колонии и запрет в течение четырех лет администрировать страницы в интернете. Об этом сообщает издание Sota. Кригера преследуют по двум статьям — об оправдании терроризма (ст. 205.2 УК) и о разжигании ненависти или вражды (ст. 282 УК).

По версии силовиков, подсудимый своими публичными высказываниями оправдывал теракт в здании архангельского УФСБ в 2018 году, а также призывал к насилию в отношении государственных деятелей и правоохранителей. Следующее заседание по его делу состоится в среду 17 мая.

В январе 62-летнего фигуранта включили в перечень экстремистов и террористов. Часть правозащитников относится к нему как к члену своего сообщества и как к политзаключенному. В СИЗО Кригер находится с ноября прошлого года.

фото: Свободу Михаилу Кригеру! / Telegram


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