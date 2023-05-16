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Новости 14:30

Госдума сохранила за семьями участников СВО права на служебное жилье

фото ЗакС политика Госдума сохранила за семьями участников СВО права на служебное жилье

Государственная дума приняла сразу во втором и третьем чтении закон о сохранении жилищных прав семей участников СВО.

Законопроект предполагает, что за военнослужащими, направленными для выполнения задач за границу России, и членами их семей сохраняется право состоять в очереди за жильем либо же пользоваться занимаемым жильем. В случае, если семья арендует квартиру, ей полагается выплата денежной компенсации.

Это же правило распространяется и на военнослужащих, направленных в зону СВО, говорится в пояснительной записке к документу.

Как отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин, действие закона распространяется в том числе и на сотрудников Росгвардии.

Проект закона о жилищных правах военнослужащих был внесен на рассмотрение Думы в начале марта, его автором выступило правительство России.


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