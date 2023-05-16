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Новости 17:18

Колумбиец получил реальный срок по делу о "фейках"

фото ЗакС политика Колумбиец получил реальный срок по делу о "фейках"

Суд в Москве приговорил к пяти годам колонии гражданина Колумбии Альберто Энрике Хиральдо Сарая в рамках дела о фейках про Вооруженные Силы (ст. 207.3 УК). Об этом сообщает SotaVision. По инициативе стороны защиты заседание сделали закрытым.

Суд установил, что за денежное вознаграждение фигурант размещал в торговых центрах столицы мобильные телефоны. Через них велась рассылка сообщений с заведомо ложной информацией о действиях российской армии в отношении мирного населения Украины.

Колумбиец действовал в интересах американской организации Digital Humanity. В России он прожил около двух десятилетий, работая в компьютерной фирме. 

В следственном изоляторе он провел около года, став первым иностранцем, арестованным по статье 207.3 УК.


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