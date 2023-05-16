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Новости 18:46

В Смольном хотят выделить жилье сотрудникам оборонной отрасли

фото ЗакС политика В Смольном хотят выделить жилье сотрудникам оборонной отрасли

Петербургское правительство собирается предоставлять жилье сотрудникам оборонных предприятий. Соответствующий пункт содержится в проекте постановления, опубликованного 16 мая на сайте Смольного. 

Согласно предлагаемым поправкам, принадлежащие городу жилые помещения можно будет предоставлять "организациям оборонно-промышленного комплекса, расположенным на территории Санкт-Петербурга, в целях проживания их работников". Речь идет о домах, включенных в программу капремонта.

На сегодняшний день аналогичная норма действует в отношении студентов, а также сотрудников спортивных, культурных, научных, медицинских, транспортных и некоторых других организаций.

В течение двух недель документ будет проходить антикоррупционную экспертизу.


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