В Смольном хотят выделить жилье сотрудникам оборонной отрасли

Петербургское правительство собирается предоставлять жилье сотрудникам оборонных предприятий. Соответствующий пункт содержится в проекте постановления, опубликованного 16 мая на сайте Смольного.

Согласно предлагаемым поправкам, принадлежащие городу жилые помещения можно будет предоставлять "организациям оборонно-промышленного комплекса, расположенным на территории Санкт-Петербурга, в целях проживания их работников". Речь идет о домах, включенных в программу капремонта.

На сегодняшний день аналогичная норма действует в отношении студентов, а также сотрудников спортивных, культурных, научных, медицинских, транспортных и некоторых других организаций.

В течение двух недель документ будет проходить антикоррупционную экспертизу.