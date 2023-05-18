Петербургские депутаты решили обратиться к Шойгу

Депутаты Законодательного собрания Петербурга на заседании 18 мая приняли постановление об обращении министру обороны Сергею Шойгу. После первого чтения письмо парламентарии решили переписать, оставив прежней суть – просьбу расширить систему воинских званий в военкоматах.

В новой версии депутаты подробно расписывают причины появления своего предложения. Парламентарии напомнили, что во время частичной мобилизации граждане часто жаловались на плохую работу военкоматов. Это может быть следствием проведенной ранее реформы, по которой воинские должности в военных комиссариатах заменены на гражданские.

"В настоящее время должности районных военных комиссаров, начальников отделений и отделов, входящих в структуру военных комиссариатов, заменены на гражданские. И только руководящие должности военных комиссариатов субъектов Российской Федерации являются воинскими должностями. Полагаем, что подготовка, призыв и мобилизация граждан должны осуществляться кадровыми военными, людьми, знающими вопрос изнутри, несущими ответственность за выполнение возложенных на военные комиссариаты задач", - сказано в обращении к Шойгу.

Авторами изменения содержания документа стали его изначальный соавтор, депутат от "Единой России" Игорь Высоцкий, а также его однопартиец Денис Четырбок и беспартийный Михаил Амосов. После одобрения расширенной версии обращения парламентарии проголосовали за документ в целом.

София Саттарова