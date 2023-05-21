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Новости 10:47

Для школьников из ДНР планируют провести аналог петербургских "Алых парусов"

фото ЗакС политика Для школьников из ДНР планируют провести аналог петербургских "Алых парусов"

В нынешнему году выпускники школ, расположенных в Донецкой народной республике, смогут принять участие в собственном аналоге петербургского праздника "Алые паруса". О намерении властей провести мероприятие рассказал глава правительства ДНР Евгений Солнцев.

"Приближаются выпускные, [в этом году] мы планируем провести праздник "Алые паруса" для выпускников школ. В настоящий момент заказали аттестаты и медали для наших детей", — поделился Солнцев у себя в Telegram-канале.

О деталях праздника чиновник распространяться не стал, а пожелал выпускникам хорошо сдать предстоящие экзамены.

Напомним, что в 2022 году в петербургских "Алых паруса" приняли участие учащиеся из Мариуполя, которых пригласил градоначальник Александр Беглов.


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