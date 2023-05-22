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Новости 12:14

Суд обязал вернуть имущество архангельской активистке, осужденной за повторную дискредитацию армии

фото ЗакС политика Суд обязал вернуть имущество архангельской активистке, осужденной за повторную дискредитацию армии

Архангельский областной суд постановил вернуть активистке Юлии Чапуриной отобранные у нее в пользу государства личные вещи, о чем сообщает издание Sota. Таким образом была удовлетворена апелляционная жалоба прокуратуры. В январе Чапурину осудили по делу о повторной дискредитации Вооруженных сил (ст. 280.3 УК), приговорив к штрафу в размере 130 тысяч рублей. Сумму взыскания суд пересматривать не стал.

Теперь активистке должны вернуть деньги и украшения. При этом изъятый во время следственных действий смартфон к ней не вернется.

Уголовному преследованию Чапуриной предшествовали протоколы о дискредитации армии (ст. 20.3.3 КоАП). Как минимум один из протоколов был получен ей из-за пацифистского пикета в центре Архангельска.


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