Суд обязал вернуть имущество архангельской активистке, осужденной за повторную дискредитацию армии

Архангельский областной суд постановил вернуть активистке Юлии Чапуриной отобранные у нее в пользу государства личные вещи, о чем сообщает издание Sota. Таким образом была удовлетворена апелляционная жалоба прокуратуры. В январе Чапурину осудили по делу о повторной дискредитации Вооруженных сил (ст. 280.3 УК), приговорив к штрафу в размере 130 тысяч рублей. Сумму взыскания суд пересматривать не стал.

Теперь активистке должны вернуть деньги и украшения. При этом изъятый во время следственных действий смартфон к ней не вернется.

Уголовному преследованию Чапуриной предшествовали протоколы о дискредитации армии (ст. 20.3.3 КоАП). Как минимум один из протоколов был получен ей из-за пацифистского пикета в центре Архангельска.