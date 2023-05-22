Петербургскую "Ленту" тревожат гневными обращениями из-за жёлто-синей фирменной атрибутики

На протяжении последнего года сеть продовольственных магазинов "Лента" вынуждена была получать жалобы из-за своей фирменной жёлто-синей расцветки. Разговор об этом подняла представитель сети в ходе совещания с участием вице-губернатора Бориса Пиотровского, которое проходило 19 мая в Невской ратуше, передаёт "Фонтанка". Во встрече принимали участие представители городского бизнеса, владеющие розничными сетями и ТЦ.

"Мы уже больше года живем в ситуации, когда каждый день получаем гневные обращения покупателей, в том числе через администрацию президента, чтобы перекрасить наши магазины. У нас жёлто-синие магазины, так сложилось исторически", — поделилась представитель "Ленты".

В ходе совещания, уточним, обсуждалась возможность размещения баннеров с призывом пойти на контрактную службу на фасадах торговых центров и городских магазинов.

"Если говорить о размещении баннера на фасаде конкретного магазина, "Лента" рискует своей репутацией, что к нам не придут покупатели и будут бойкотировать", — резюмировала представитель сети.

Смольный, отметим, настаивает на "агрессивной агитации" в пользу службы по контракту.

Не так давно вице-спикер Государственной думы Владислав Даванков обратился в МВД с призывом разъяснить гражданам, что сочетание жёлто-синих цветов не является основанием для какого-либо преследования. Он попросил силовиков смягчить политику по отношению к людям, использующим подобные оттенки в своем внешнем облике. Даванков указал, что таким образом в дальнейшем можно запретить и "одну политическую партию — ЛДПР".

Фото: паблик "Лента" / "ВКонтакте"