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Закон о признании экстремистскими ряда географических карт принят в третьем чтении

фото ЗакС политика Закон о признании экстремистскими ряда географических карт принят в третьем чтении

Депутаты Госдумы единогласно одобрили во втором и третьем чтении закон о признании экстремистскими географических карт с  неверно изображенными границами России. Поправки были внесены в закон "О противодействии экстремистской деятельности", их авторами стали глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев и его заместители Эрнест Валеев и Анатолий Выборный.

Инициатива предполагает внесение "картографических и иных изображений и продукции, оспаривающих территориальную целостность Российской Федерации", в список перечисленных в законе видов экстремистских материалов.

Наказание за изготовление, хранение и распространение перечисленных в законе экстремистских материалов предполагает административный арест на срок до 15 суток или же штраф до трех тысяч рублей для граждан, штраф до пяти тысяч рублей для должностных лиц и до миллиона рублей — для юридических лиц. В случае с последними денежное взыскание может заменяться приостановкой деятельности на срок до 90 суток.

Сегодня же Госдума приняла корреспондирующий закон о расширении ответственности за распространение экстремистских материалов.

Фото: pixabay


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