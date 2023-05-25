Экономиста Константина Сонина объявили в розыск

Министерство внутренних дел объявило в федеральный розыск экономиста Константина Сонина, в настоящее время живущего и работающего в США. Его карточку в базе силового ведомства обнаружило издание Sota.

51-летний уроженец Москвы Сонин занимает должность профессора Чикагского университета. В марте на него завели уголовное дело о распространении фейков про Вооруженные Силы (ст. 207.3 УК). Поводом для преследования ученого стали три поста в авторском Telegram-канале, в которых он выразил несогласие с проводимой РФ военной спецоперацией.

До американского периода своей карьеры Сонин работал в Высшей школе экономики.

фото: kuji podcast / YouTube (скриншот)