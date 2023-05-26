На петербургского журналиста составили протокол за репост "Медузы"*

Бывшего главного редактора "Эха Петербурга" Валерия Нечая вызвали в прокуратуру для вручения копии постановления о возбуждении административного дела по статье об участии в деятельности нежелательной организации (ст. 20.33 КоАП), сообщили в правозащитном сообществе "Первый отдел". Сотрудники сообщества заявили, что письмо надзорного ведомства есть в распоряжении их адвокатов.

Поводом стал репост материала издания "Медуза"*. Нечай сообщил ЗАКС.Ру, что не знает, о какой именно публикации идет речь. Журналист находится за границей, лично письмо от прокуратуры он не получал.

Дело Нечая в "Первом отделе" назвали первым известным случаем привлечения к ответственности за репост "Медузы"*. Однако Telegram-канал "Автозак Life" напомнил, что за ссылку на признанное нежелательным издание уже штрафовали на 10 тысяч рублей краснодарского активиста Виталия Вотановского.

*Минюст внёс "Медузу" в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента; Генпрокуратура признала ее нежелательной организацией на территории РФ