Полиция приостановила расследование по делу о нападении на журналиста Петра Иванова

Сотрудники УМВД по Красногвардейскому району Петербурга не установили личности людей, которые напали на журналиста Петра Иванова в мае 2022 года. Расследование уголовного дела приостановлено, сообщает издание SOTA со ссылкой на письмо МВД от 26 мая, присланное Иванову.

Двое неизвестных избили Иванова вечером 30 мая 2022 года возле его дома. По словам журналиста, злоумышленники спрашивали его, будет ли он продолжать "заниматься [ерундой]". Позже врачи диагностировали у пострадавшего перелом носа. На следующий день силовики завели дело по статье об умышленном причинении легкого вреда здоровью (ч. 2 ст. 115 УК). Срок давности по этой статье составляет два года. Таким образом, через год у правоохранительных органов будут основания закрыть уголовное дело.

Издание SOTA провело собственное расследование и назвала возможных лиц, которые могут быть причастны к нападению, однако сотрудников полиции эти данные не заинтересовали.

Константин Леньков