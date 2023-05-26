ККИ избавил улицы Петербурга от незаконных точек торговли овощами, корюшкой, хот-догами и аксессуарами

Петербургский комитет по контролю за имуществом (ККИ) провёл очередной рейд по районам города с целью ликвидировать точки несанкционированной торговли. О результатах рассказывает пресс-служба ведомства.

На этот раз проверки прошли в Невском, Фрунзенском, Выборгском, Красногвардейском, Кировском, Красносельском, Московском, Пушкинском, Василеостровском и Центральном районах. В отношении всех нелегальных торговцев составили административные протоколы.

Так, несанкционированные прилавки, торговавшие овощами, фруктами и корюшкой, убрали от станций "Проспект Большевиков" и "Улица Дыбенко", ещё два участка освободили у метро "Озерки", на проспектах Художников и Ленинском; по одной торговой точке убрано на Бухарестской улице, проспекте Солидарности, Пулковском шоссе, у станции метро "Проспект Просвещения" и Новгородском проспекте, и, наконец, на улицах Хошимина и Котина.

Кроме того, с набережной канала Грибоедова на штрафстоянку увезли автолавку, торговавшую выпечкой. А на улице Ленсовета ликвидировали фургон, продававший текстиль.

В ККИ напомнили, что с приходом летам количество торговцев-нарушителей в городе традиционно растёт. В подавляющем количестве случаев у таких коммерсантов нет никакой необходимой для осуществления продажи документации.

"Таким образом, о гарантии качества реализуемой продукции, как и о ее безопасности, речи быть не может", - предупредили в комитете.