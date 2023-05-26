Центробанк намерен повысить требования к размеру первоначального взноса по ипотеке

Центробанк выступил 26 мая с заявлением о планах поэтапного повышения требований к размеру первоначального минимального взноса по ипотеке. Уже с 1 июня его размер не сможет быть меньше 20 % от стоимости жилья.

"Предусмотрено поэтапное повышение требований к минимальному первоначальному взносу: с 1 июня 2023 года — 20 %, с 1 января 2024 года — 30 %", — говорится в сообщении финансового регулятора.

Также ЦБ намерен обязать банки применять надбавки к коэффициентам риска при выдаче ипотечных кредитов на новостройки. При этом кредитные организации смогут выбирать, использовать их в течение года с момента ввода здания в эксплуатацию или же в течение года с момента оформления залога готового жилья по ипотеке.

При этом надбавки не будут применяться в случае со льготной ипотекой наряду с другими госпрограммами поддержки ипотечного кредитования.

Ранее стало известно о том, что Центробанк не считает нужным повышать целевой уровень инфляции с нынешних 4 %.

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