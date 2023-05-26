Все петербургские жилкомсервисы должны перейти на единую квитанцию оплаты ЖКХ к октябрю

Петербургский "Единый информационно-расчётный центр" (ЕИРЦ) договорился со Смольным о сроках перевода всех государственных жилкомсервисов на единую платёжную квитанцию. "Фонтанка" пишет, что сделать это должны к новому отопительному сезону.

График перехода на сегодняшний день подписали руководство ЕИРЦ, жилищный комитет и ЖКС № 2 Московского района. Последний представляет собой формальный контролирующий орган, следящий за всеми городскими жилкомсервисами.

По графику первыми единую квитанцию получат клиенты трёх ЖКС Калининского района, которая должна прийти в июне за май. Это 113 тысяч лицевых счетов. Впоследствии к этому подключатся и другие районы: 141 тысяча счетов в июле за июнь, 204 тысячи — в августе за июль, 256 тысяч — в сентябре за август и 265 тысяч — в октябре за сентябрь. В то же время, уточняется, что все пригородные районы и Адмиралтейский могут получить счета за октябрь в апреле 2024 года.

Напомним, "Единый информационно-расчётный центр" начал работать в январе текущего года. Он появился на базе слияния АО "ВЦКП "Жилищное хозяйство" и АО "ЕИРЦ "Петроэлектросбыт".

ЗАКС.Ру ещё в январе показывал, как будет выглядеть платёжный документ, и уточнял, какую информацию в него решили включить.