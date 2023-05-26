В Петербурге суд оштрафовал журналистку за сотрудничество с нежелательной организацией

Журналистка Мария Жолобова была оштрафована по решению Калининского райсуда Петербурга за участие в деятельности организации, признанной нежелательной на территории России (ст. 20.33 КоАП РФ). Как следует из сообщения объединенной пресс-службы городских судов, речь идет об онлайн-медиа "Важные истории"*.

Согласно материалам дела, в ноябре прошлого года Жолобова направила по электронной почте запрос в ООО "Специальный технологический центр", имеющее отношение к оборонно-промышленному комплексу России. Представившись сотрудницей "Важных историй"*, она попросила информацию "о выпускаемых предприятием изделиях, в том числе данных о кооперации головного исполнителя общества в рамках государственного оборонного заказа".

В отношении журналистки было возбуждено дело об административном правонарушении. На заседание Жолобова не явилась, суд взыскал с нее пять тысяч рублей. Это минимальное наказание по вменяемой ей статье.

О признании "Важных историй"* нежелательной организацией стало известно в начале марта 2022 года.

Ранее в пятницу правозащитники сообщили о составлении протокола на экс-главреда "Эха Петербурга" Валерия Нечая за репост материала издания "Медуза"**. Административное дело было заведено по статье об участии в деятельности нежелательной организации.

*Минюст внес IStories fonds ("Важные истории") в список нежелательных организаций на территории РФ, также организация внесена в единый реестр иностранных агентов

**Минюст внёс "Медузу" в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента; Генпрокуратура признала ее нежелательной организацией на территории РФ