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Новости 19:48

С начала прошлого года в Россию переселились 80 тысяч соотечественников

фото ЗакС политика С начала прошлого года в Россию переселились 80 тысяч соотечественников

В общей сложности около 80 тысяч человек прибыли в Россию с начала 2022 года при помощи программы содействия добровольному переселению соотечественников, сообщил 26 мая ТАСС со ссылкой на главу МВД Владимира Колокольцева.

"С начала выполнения госпрограммы в Россию переехало на постоянное место жительства свыше 1,1 миллиона человек, из которых порядка 80 тысяч прибыли в 2022-2023 годах", — заявил министр на заседании межведомственной комиссии по реализации госпрограммы по переселению соотечественников из-за границы.

По словам Колокольцева, основная часть въехавших осели на территории Центрального, Уральского, Сибирского и Приволжского федеральных округов.

В начале мая МВД выступило с инициативой заменить государственный контроль за иностранцами административным надзором за ними. По версии ведомства, это помогло бы эффективнее выявлять нелегальных мигрантов в России.


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