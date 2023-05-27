Взрыв электросамоката на Васильевском острове обернулся уголовным делом

Правоохранители возбудили уголовное дело после взрыва электросамоката на Васильевском острове, передаёт Telegram-канал "Mash на Мойке".

Предварительно речь идёт об уголовной статье о производстве и сбыте товаров, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ). Управляемый мужчиной электросамокат вышел из строя, отправив своего владельца в больницу.

В заметке указывается, что детали устройства изъяли для проведения экспертизы.

Официальных комментариев от управления МВД по Петербургу на данный момент нет.

Электросамокат взорвался во время движения. Как итог, водителя госпитализировали в НИИ скорой помощи им. Джанелидзе, где у него диагностировали шок первой степени, термический ожог пламенем 20% задних поверхностей бёдер и поясницы.