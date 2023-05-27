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Новости 12:15

Взрыв электросамоката на Васильевском острове обернулся уголовным делом

фото ЗакС политика Взрыв электросамоката на Васильевском острове обернулся уголовным делом

Правоохранители возбудили уголовное дело после взрыва электросамоката на Васильевском острове, передаёт Telegram-канал "Mash на Мойке".

Предварительно речь идёт об уголовной статье о производстве и сбыте товаров, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ). Управляемый мужчиной электросамокат вышел из строя, отправив своего владельца в больницу.

В заметке указывается, что детали устройства изъяли для проведения экспертизы.

Официальных комментариев от управления МВД по Петербургу на данный момент нет.

Электросамокат взорвался во время движения. Как итог, водителя госпитализировали в НИИ скорой помощи им. Джанелидзе, где у него диагностировали шок первой степени, термический ожог пламенем 20% задних поверхностей бёдер и поясницы.


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