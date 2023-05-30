В Петербурге выросло количество исков к судебным приставам

В 2022 году организации и жители Северной столицы предъявили 564 судебных иска к региональному управлению Федеральной службы судебных приставов (ФССП), сообщил 30 мая "Деловой Петербург". При этом в 2020 году суммарно было подано 407 таких исков.

В управлении ФССП по Ленобласти статистику по годам изданию не предоставили. Известно лишь, что в период с 2020 по 2022 год в отношении областных приставов было подано 45 исков от компаний и 262 — от граждан.

Как полагают эксперты, увеличение количества исков к приставам может быть следствием банкротных мораториев 2020 и 2022 годов, когда возникал ряд вопросов к исполнительному производству. Разбираться в вопросах толкования новых норм в итоге приходилось даже Верховному суду.

Как отмечается, тенденцию к росту количества обращений в суд из-за действий приставов нельзя считать исключительно местной. Аналогичная ситуация наблюдается и в целом по России. В частности, юрист Алексей Агеев отметил в беседе с изданием рост заявлений об оспаривании действий или бездействия сотрудников ФССП. Так, в 2021 году количество исков в стране выросло на 69 % до 200,5 тысяч, а в 2022-м — только на 3,6 % (до 207,8 тысяч).