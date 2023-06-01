Верховный суд объяснил, как нужно наказывать за нападение на представителя власти

Пленум Верховного суда 1 июня утвердил постановление, в котором разъясняются принципы правоприменения статей УК, связанных с насилием в отношении представителей власти (различные части статей 317 и 318 УК). На документ ссылается "Интерфакс".

Суд настаивает на том, чтобы неопасное насилие к представителям пенитенциарной системы наказывалось в соответствии с положениями статьи 321 УК (дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества).

В свою очередь, при вынесении приговоров за посягательство на жизнь силовиков от судов требуется назначать наказание в виде частичного отбывания срока в тюрьме.

Согласно постановлению, под неопасным насилием в отношении правоохранителей следует понимать, среди прочего, "связывание рук, применение наручников, оставление в закрытом помещении".