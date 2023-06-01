Дарью Трепову оставили в СИЗО до осени

Басманный суд Москвы продлил срок заключения под стражей для петербурженки Дарьи Треповой, которую преследуют по делу об апрельском теракте (ст. 205 УК) в кафе на Васильевском острове. В предварительном заключении она пробудет как минимум до 2 сентября, о чем сообщает издание Sota.

Заседание проходило в закрытом от прессы режиме: эта мера была объяснена необходимостью соблюдения тайны предварительного следствия.

Напомним, что Трепову обвиняют в совершении террористического акта, в ходе которого 2 апреля на своем творческом вечере погиб военкор Максим Фомин (Владлен Татарский). Следствие считает, что 30-летняя петербурженка пронесла в заведение Street Food Bar № 1 статуэтку, изображающую военкора и начиненную взрывчаткой.

Фигурантке дела также инкриминируют незаконное ношение взрывчатых устройств (ч. 4 ст. 222.1 УК). В конце апреля Трепову внесли в реестр экстремистов и террористов. Вместе с ней по делу о петербургском теракте проходит украинский журналист Роман Попков, которому 1 июня заочно предъявили обвинение.