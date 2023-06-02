Суд отказал журналисту Илье Варламову* в снятии статуса иноагента

Суд в Москве отказал журналисту Илье Варламову* в исключении из реестра иностранных агентов, информирует Baza.

Соответствующий статус Варламов* получил 23 марта. Министерство юстиции сочло, что журналист в своих соцсетях распространял материалы иноагентов — например, телеканала "Дождь"**, а также критически отзывался о военной спецоперации. Кроме того, по сведениям Минюста, Варламов получил около 20 тысяч рублей из Ирландии, 2 тысячи рублей из Армении и 205 тысяч рублей от ООО "Батат".

В середине мая Варламов* и артист Семён Слепаков*** оспорили в суде решение Минюста о включении в перечень иноагентов. До них аналогичные иски подали певица Земфира**** и юморист Максим Галкин*****. Иск Земфиры**** будет рассмотрен 14 июня.

*Минюст внёс Илью Варламова в единый реестр иноагентов

**Минюст внёс телеканал "Дождь" в единый реестр иноагентов

***Минюст внёс Семена Слепакова в единый реестр иноагентов

****Минюст внёс Земфиру Рамазанову в единый реестр иноагентов

*****Минюст внёс Максима Галкина в единый реестр иноагентов