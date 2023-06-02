Дрозденко принес соболезнования родным погибшего на СВО жителя Ленобласти

Администрация Всеволожского района Ленобласти разместила 2 июня на своем сайте обращение главы региона Александра Дрозденко в связи с гибелью местного жителя на СВО. По словам губернатора, смерть Артема Баловнева была героической, однако никаких подробностей он не привел.

"Артем Олегович Баловнев доблестно сражался против неонацистов, которые пытаются уничтожить все, что нам дорого ― нашу родную культуру, наши традиции, ценности и идеалы", — говорится в обращении губернатора.

Дрозденко принес соболезнования родным и близким погибшего и добавил, что боль утраты вместе с ними разделяют все жители региона.

Ранее Дрозденко установил выплаты за ранения или гибель бойцов частных военных компаний из Ленобласти, увеличил размер единовременной выплаты за заключение контракта с армией и рассказал о планах раздавать землю награжденным участникам СВО.

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