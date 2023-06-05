Хинштейн заявил, что не в курсе существования инициатив об "интернете по паспорту"

Тема введения обязательной идентификации пользователей интернета неоднократно всплывала в медиаполе, вызывая "бурную дискуссию", заявил 5 июня глава комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн. Депутат назвал это "хайпом ради хайпа" и прибавил, что не располагает информацией о существовании таких инициатив.

"Не поддерживаю хайп ради хайпа. Мне не известно о подобных инициативах", написал Хинштейн в своем Telegram-канале, комментируя заявления собственного заместителя по комитету Андрея Свинцова. Последний на прошлой неделе заявил в эфире радиостанции "Говорит Москва" о том, что в будущем появится некий "персональный идентификатор" в защищенном интернете. Это позволит спецслужбам опознавать пользователей Сети. Регистрация при этом будет проводиться с использованием паспортных данных, добавил депутат.

Хинштейн заявил, что сейчас интернет перестал быть "зоной анархии и вседозволенности", сославшись при этом на рост числа пользователей. "Идентификация в интернете — вопрос удобства, а не принуждения. Если человек не хочет верифицироваться, заставлять его насильно неправильно", — продолжил он. В своих умозаключениях парламентарий пришел к тому, что тренд на верификацию будет исходить непосредственно от самих юзеров. "Когда неверифицированные пользователи просто не смогут быть полноценными участниками процесса — верификация станет не навязанным правилом, а частью культуры общения", — предположил он.

Фото: Telegram-канал Александра Хинштейна