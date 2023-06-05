Роспотребнадзор выступил за вакцинацию от гриппа более половины жителей каждого региона

Роспотребнадзор считает нужным вакцинировать от гриппа до 60 % жителей каждого региона страны, следует из текста проекта о мероприятиях по профилактике ОРВИ, гриппа и коронавируса в эпидсезоне 2023-2024 годов. Документ опубликован 5 июня для изучения на федеральном портале проектов нормативных актов.

Среди прочего, ведомство намерено рекомендовать главам регионов обеспечить "проведение прививочной кампании против гриппа в осенний период 2023 года с охватом до 60 % от численности населения субъекта Российской Федерации". При этом в группах риска и среди представителей отдельных профессий уровень вакцинации должен будет составлять не менее 75 %.

Также ведомство рекомендует подготовить лаборатории к проведению диагностики гриппа, ОРВИ, коронавируса и внебольничных инфекций, обеспечить подготовку учреждений образования к работе в осенне-зимний период и введение противоэпидемических мероприятий во время подъема заболеваемости.

Фото: pixabay