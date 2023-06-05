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Новости 17:43

Роспотребнадзор выступил за вакцинацию от гриппа более половины жителей каждого региона

фото ЗакС политика Роспотребнадзор выступил за вакцинацию от гриппа более половины жителей каждого региона

Роспотребнадзор считает нужным вакцинировать от гриппа до 60 % жителей каждого региона страны, следует из текста проекта о мероприятиях по профилактике ОРВИ, гриппа и коронавируса в эпидсезоне 2023-2024 годов. Документ опубликован 5 июня для изучения на федеральном портале проектов нормативных актов.

Среди прочего, ведомство намерено рекомендовать главам регионов обеспечить "проведение прививочной кампании против гриппа в осенний период 2023 года с охватом до 60 % от численности населения субъекта Российской Федерации". При этом в группах риска и среди представителей отдельных профессий уровень вакцинации должен будет составлять не менее 75 %.

Также ведомство рекомендует подготовить лаборатории к проведению диагностики гриппа, ОРВИ, коронавируса и внебольничных инфекций, обеспечить подготовку учреждений образования к работе в осенне-зимний период и введение противоэпидемических мероприятий во время подъема заболеваемости.

Фото: pixabay


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