В Петербурге полиция пришла с обысками к активистам и члену ТИК от "Яблока"

Полиция утром 6 июня пришла с обыском к члену ТИК № 61 от партии "Яблоко" Василию Неустроеву, сообщил правозащитный проект "ОВД-Инфо"* со ссылкой на его знакомого Даниила Семенова. Также силовики пришли к активистам "Весны"***** Евгению Затееву и Валентину Хорошенину, которые находятся под запретом определенных действий в связи с разбирательством по статье о создании организации, посягающей на личность и права граждан (ч. 2 ст. 239 УК РФ).

С чем именно связан обыск, неизвестно. По информации "ОВД-Инфо"*, силовики спилили дверь и ворвались в квартиру Неустроева. Приехавшего на место адвоката Владислава Сосенского не пустили в помещение, отметили правозащитники.

О визите силовиков к Хорошенину и Затееву рассказала "ОВД-Инфо"* супруга последнего. К настоящему времени обыск у Затеева закончился, его вывели из дома для отправки на Московский вокзал, уточнила Sota.

*Минюст внёс "ОВД-Инфо" в единый реестр иноагентов

** Движение "Весна"*** по решению суда от 6.12.2022 признано экстремистской организацией, его деятельность запрещена. Движение "Весна"*** также внесено в единый реестр иностранных агентов

*** Движение "Весна" по решению суда от 6.12.2022 признано экстремистской организацией, его деятельность запрещена. Движение "Весна" также внесено в реестр незарегистрированных объединений - иностранных агентов.