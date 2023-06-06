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Новости 12:41

РКН проверит сведения об утечке личных данных клиентов "Ренессанс Страхования"

фото ЗакС политика РКН проверит сведения об утечке личных данных клиентов "Ренессанс Страхования"

Роскомнадзор намерен разобраться в ситуации с возможной утечкой персональных данных пользователей "Ренессанс Страхования". Об этом сообщает "Интерфакс". В ведомстве утверждают, что чиновники своевременно были проинформированы об утечке.

Информация о возможном инциденте появилась в социальных сетях на прошлой неделе. Речь шла о "слитой" базе данных, представляющей собой таблицу из примерно 700 тысяч клиентов "РС". Среди содержавшихся в ней данных — ФИО, номера телефонов и электронные адреса.

Позже пресс-служба компании рассказала о хакерской атаке. При этом представители "РС" заверили, что в открытый доступ не могли попасть паспортные, платежные данные пользователей или их пароли.


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