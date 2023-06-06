Повредивший баннер с Z-символикой активист из Коми получил более шести лет колонии

Суд в Ухте приговорил к шести годам и трем месяцам Владислава Краваля, которого признали виновным в ложном сообщении о готовящемся теракте (ч. 3 ст. 207 УК) и акте вандализма (ч. 2 ст. 214 УК). Об этом сообщает издание Sota.

Суд счел преступлением заведомо ложный звонок о якобы готовящихся поджогах военкоматов в различных населенных пунктах на территории республики Коми. Кроме того, фигурант испортил баннер с Z-символикой на здании дворца культуры, написав на нем нецензурный слоган. Ущерб от последнего действия оценили в 26,5 тысяч рублей.

Во время следствия Краваля держали и под домашним арестом, и в СИЗО. Его сын попал под частичную мобилизацию минувшей осенью.