На журналиста Кагермазова составили протокол за размещение публикаций "Медузы"*

Журналиста Сергея Кагермазова пытались привлечь к ответственности за участие в деятельности нежелательной организации (ст. 20.33 КоАП). Поводом стало размещение пяти публикаций издания "Медуза"* на личной странице в соцсети "ВКонтакте", сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Дело бывшего корреспондента "Эха Петербурга" рассматривал Октябрьский районный суд. Он указал на отсутствие сведений о надлежащем извещении привлекаемого лица.

"Кроме того, в представленных суду материалах имеется сопроводительное письмо о направлении фигуранту копии постановления, однако отсутствуют сведения о его непосредственном направлении по почте либо иным способом", - добавили в пресс-службе.

Суд вернул дело составителям для устранения недостатков.

Кагермазов сообщил ЗАКС.Ру, что до сих пор не знал, что в отношении него составили протокол.

Ранее стало известно, что аналогичный протокол составили и на бывшего главреда "Эха Петербурга" Валерия Нечая. Материалы его дела передали судье.





*Минюст внёс "Медузу" в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента; Генпрокуратура признала ее нежелательной организацией на территории РФ