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КГИОП запретил уличные выступления на Исаакиевской площади из-за ее значимого статуса сада

фото ЗакС политика КГИОП запретил уличные выступления на Исаакиевской площади из-за ее значимого статуса сада

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры не согласовал места для уличных выступлений на Исаакиевской и Сенатской площадях из-за их статуса особо значимых памятников садово-паркового искусства Петербурга. Об этом ЗАКС.Ру сообщили в пресс-службе ведомства.

Из ответа комитета следует, что проведение на площадях выступлений не соответствует культурной и исторической значимости памятников истории и культуры. Концерты могут привести к нарушению элементов композиции, планировки и благоустройства, считают в комитете. 

"Устройство на данных территориях мест проведения уличных выступлений может изменить облик объектов культурного наследия, нарушить предмет охраны и установленный порядок использования", - добавили в ведомстве. 

Напомним, изначально администрация Адмиралтейского района включила Исаакиевскую и Сенатскую площади в перечень мест для уличных выступлений, но с особым порядком согласования концертов. Позже районная администрация исключила эти точки из списка, сославшись на возражения КГИОП. Подробнее о том, каких еще точек для уличных выступлений лишился Петербург — в материале ЗАКС.Ру

 

София Саттарова


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