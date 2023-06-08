"Яблочнику" вменили "Весну"*

фото из соцсетей петербургского отделения "Яблока"

Шесть жителей Петербурга, Твери, Барнаула и Новосибирска отправили в московское СИЗО, обвинив в причастности к запрещенному молодежному движению "Весна"***. Среди обвиняемых — председатель отделения "Яблока" во Фрунзенском районе Петербурга Василий Неустроев. Ему вменили сразу шесть статей УК РФ. Знакомые и однопартийцы говорят, что c молодежной организацией он прекратил сотрудничать несколько лет назад, задолго до ее запрета.

Рано утром 6 июня в квартире руководителя отделения "Яблока" во Фрунзенском районе 27-летнего Василия Неустроева провели обыск. Адвокат Владислав Сосенский к нему попасть не смог и лишь успел сообщить, что его подзащитного этапируют в Москву. В чем именно подозревают Неустроева, стало известно через сутки, когда его уже привезли для допроса в столицу.

Также в Москву доставили Яна Ксенжепольского из Твери, Анну Архипову из Новосибирска, Павла Синельникова из Барнаула и петербургских активистов Евгения Затеева и Валентина Хорошенина. ТАСС и РИА "Новости" со ссылкой на силовиков сообщили о причастности задержанных к запрещенному в России молодежному движению "Весна"***. В четверг, 8 июня, Басманный суд Москвы отправил всех шестерых обвиняемых под арест до 5 августа.

В рамках нового уголовного дела Затееву и Хорошенину вменили создание экстремистского сообщества (ч. 1 ст. 282.1 УК РФ) и реабилитацию нацизма (ч. 4 ст. 354.1 УК). Ксенжепольского и Архипову помимо этих же статей обвинили в распространении "фейков" о Вооруженных силах Российской Федерации (ч. 2 ст. 207.3) и публичных призывах к осуществлению деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации (ч. 3 ст. 280.4). Синельников проходит только по статье об организации и участии в экстремистском сообществе (ч. 1 и ч. 2 ст. 282.1 УК РФ).

"Яблочник" Неустроев — обвиняемый сразу по шести статьям. Помимо перечисленных, это создание НКО, посягающей на права граждан (ст. 239 УК РФ) и вовлечение в массовые беспорядки (ч. 1.1 ст. 212 УК РФ).

Затеев и Хорошенин проходят по этим двум статьям уже больше года, в рамках отдельного следствия. До недавнего времени они находились под запретом определенных действий: не могли выходить из дома после 20:00, пользоваться интернетом и общаться со свидетелями.

Дело в отношении них, а также еще четырех участников "Весны" из разных городов завели в мае 2022 года, за несколько дней до Дня Победы. В то время еще не запрещенная организация призывала сторонников принять участие в шествии "Бессмертный полк" с пацифистскими лозунгами.

Дело "Весны" стало вторым случаем, когда создание НКО, посягающей на права граждан, вменили политической организации. Первыми были Алексей Навальный (внесен в реестр экстремистов и террористов) и его сторонники. До них эту статью распространяли в основном на религиозных сектантов.

23 сентября уголовное дело "Весны" объединили в одно производство с делом о вовлечении в массовые беспорядки (ч. 1.1 ст. 212 УК). Менее чем через месяц организацию, пытавшуюся координировать акции против СВО, признали иностранным агентом. В начале декабря ее запретили как экстремистскую. Большинство засвеченных членов "Весны" к тому времени покинули Россию.

Неустроевым следственные органы до сих пор не интересовались. В интернет-пабликах и СМИ можно найти упоминания его сотрудничества с "Весной". Но все описанные события произошли в 2017-2019 годах, задолго до запрета организации. В последнее время, по словам знающих его людей, "яблочник" себя с движением не ассоциировал.

В период сотрудничества с "Весной" Неустроева как минимум один раз задерживали. 5 ноября 2017 года полиция помешала провести либертарианские чтения Адама Смита в Москве. В те дни силовики, обеспокоенные анонсированной Вячеславом Мальцевым** "революцией", нервно реагировали на любые собрания протестной молодежи. Неустроев и его товарищи провели в отделении более двух суток.

Перестал принимать участие в деятельности "Весны" он "как минимум с 2021 года", уточнили его бывшие соратники. Примерно в то же время Неустроев вступил в "Яблоко". Впоследствии он возглавил отделение партии во Фрунзенском районе и вошел от нее в территориальную избирательную комиссию № 61.

В "Яблоке" ЗАКС.Ру подтвердили, что их представитель занимался только партийной работой и уже несколько лет не состоял в "Весне".

- Он давно уже никаких дел с ними не имеет. И вообще он тихий, мирный, спокойный человек, - дал характеристику зампред партии и депутат ЗакСа Борис Вишневский.

В основу нового уголовного дела легли посты его фигурантов в социальных сетях за 2022 год, сообщило ТАСС.

"Особенности этого преследования по делам об экстремизме в том, что человек совершает одно действие — зовёт на митинг, размещает какую-то публикацию в Интернете, и это же действие квалифицируется и как участие в экстремистском сообществе, и как оправдание нацизма, и как фейки. За одно деяние человек наказывается много раз", - заявил изданию Sota адвокат Затеева Даниил Берман.

По словам Бермана, ничего принципиально нового по сравнению с первым делом "Весны" следователи его подзащитному не предъявили, а суть претензий сводится к тому, что Затеев когда-то участвовал в деятельности организации, которую потом признали экстремистской.

*Движение "Весна"*** признано экстремистской организацией, ее деятельность запрещена в РФ. Движение "Весна"*** также внесено в реестр незарегистрированных объединений - иностранных агентов.

**Вячеслав Мальцев внесен Минюстом в реестр иностранных агентов. Росфинмониторинг также внес Мальцева в перечень экстремистов и террористов

Сергей Еремеев

*** Движение "Весна" по решению суда от 6.12.2022 признано экстремистской организацией, его деятельность запрещена. Движение "Весна" также внесено в реестр незарегистрированных объединений - иностранных агентов.