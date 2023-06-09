С момента появления статьи о фейках про армию суды вынесли по ней свыше 50 приговоров

В общей сложности 56 приговоров по статье о распространении фейков про Вооруженные силы (ст. 207.3 УК РФ) вынесли российские суды с момента ее появления в Уголовном кодексе, сообщил 9 июня проект "Сетевые свободы" в своем Telegram-канале. Из них 26 приговоров пришлось на часть 1 этой статьи, предполагающую наказание в том числе в виде штрафов от 700 тысяч до 1,5 миллионов рублей или же лишения свободы на срок до пяти лет.

В последнем случае 11 из 26 судебных разбирательств закончились назначением исправительных работ средней продолжительностью 10 месяцев. Еще в пяти случаях суды приговорили фигурантов к штрафам на общую сумму свыше 4,7 миллиона рублей. Решения по четырем делам остались неизвестными, в трех случаях подсудимых приговорили к условному сроку, в двух — к реальному сроку, а по одному делу были назначены воспитательные меры.

"Два приговора к реальному лишению свободы (2,5 года строго режима и 6 месяцев колонии-поселения) обусловлены соответственно непогашенной судимостью по другому делу и дополнительным обвинением в реабилитации нацизма", — отметили правозащитники.