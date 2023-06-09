Во Владимире по делу о поджоге военкомата арестовали чиновницу

Суд во Владимире поместил под стражу 55-летнюю сотрудницу регионального Министерства архитектуры и строительства Жанну Романовскую. Чиновницу обвиняют в попытке поджечь здание военкомата, что в ее конкретном случае силовики квалифицировали как "хулиганство" (ст. 213 УК). На опубликованное судебное решение обратило внимание издание Sota.

Медиапроект Baza уточнил, что инцидент с участием Романовской случился в среду. В ворота военкомата она бросила три бутылки с зажигательной смесью.

У здания дежурили полицейские, которые задержали чиновницу, одетую в камуфляж, на месте преступления.

Отметим, что поджоги военкоматов в России нередко квалифицируют как теракты (ст. 205 УК).