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Новости 12:46

Осуждённая за жестокое убийство кота жительница Северодвинка попросила о более мягком наказании

фото ЗакС политика Осуждённая за жестокое убийство кота жительница Северодвинка попросила о более мягком наказании

Жительница Северодвинска Анна-Виктория Громович, осуждённая за жестокое убийство кота Кузи, попросила заменить ей оставшуюся часть срока в колонии-поселении  на более мягкое наказание, информирует Sota со ссылкой на пресс-служба Приморского райсуда Архангельской области.

Согласно УПК, в случае удовлетворения ходатайства Громович могут назначить ограничение свободы, принудительные работы либо штраф. 

Громович и её гражданский муж Артём Лаврентьев стали фигурантами уголовного дела из-за видеороликов с издевательствами над котом. Из-за человеческих "манипуляций" четвероногий погиб.

Громович наказали 3 годами и 2 месяцами колонии-поселения, а Лаврентьева, снимавшего издевательства, — 3 годами и 6 месяцами. В дальнейшем областной суд утвердил приговор, а Громович также лишили родительских прав. В суде женщина говорила, что кота ей не жалко. 

Ранее на территории петербургского кладбища домашних животных появилась скульптура в память о северодвинском коте Кузе.


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