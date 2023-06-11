Осуждённая за жестокое убийство кота жительница Северодвинка попросила о более мягком наказании

Жительница Северодвинска Анна-Виктория Громович, осуждённая за жестокое убийство кота Кузи, попросила заменить ей оставшуюся часть срока в колонии-поселении на более мягкое наказание, информирует Sota со ссылкой на пресс-служба Приморского райсуда Архангельской области.

Согласно УПК, в случае удовлетворения ходатайства Громович могут назначить ограничение свободы, принудительные работы либо штраф.

Громович и её гражданский муж Артём Лаврентьев стали фигурантами уголовного дела из-за видеороликов с издевательствами над котом. Из-за человеческих "манипуляций" четвероногий погиб.

Громович наказали 3 годами и 2 месяцами колонии-поселения, а Лаврентьева, снимавшего издевательства, — 3 годами и 6 месяцами. В дальнейшем областной суд утвердил приговор, а Громович также лишили родительских прав. В суде женщина говорила, что кота ей не жалко.

Ранее на территории петербургского кладбища домашних животных появилась скульптура в память о северодвинском коте Кузе.