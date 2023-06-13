Суд изучил прессу, которую читала обвиняемая в "фейках" Скочиленко

В Василеостровском районном суде Петербурга 13 июня продолжилось рассмотрение уголовного дела в отношении художницы Александры Скочиленко, которой грозит до 10 лет заключения за распространение "фейков" о российской армии (ч. 2 ст. 207.3 УК). В суде сторона защиты представила свои доказательства, сообщил корреспондент ЗАКС.Ру из суда. Прокурор пытался узнать, жалко ли обвиняемой жителей Донбасса.

В ходе представления доказательств стороны защиты были озвучены выдержки из материалов средств массовой информации, в которых говорилось о прошлогодних событиях в Мариуполе, а именно упоминались городской драмтеатр и школа искусств. В некоторых заметках была изложена в том числе и позиция, которая отличается от сводок Министерства обороны. Среди информационных ресурсов оказались и ТАСС и РБК, на основании материалов из которых Скочиленко также составляла свое мнение о событиях на Украине. В российских СМИ упоминались заявления Минобороны о "нескольких фактах" присутствия срочников в частях российских вооруженных сил, участвующих в проведении в спецоперации. Скочиленко рассказала, что очень переживала из-за таких сообщений.

— А вам было не жалко жителей Донецкой и Луганской народной республики, которые под обстрелами с 2014 года до начала проведения специальной военной операции? Не было вам жалко? Известно ли вам, что средство [массовой информации] "Медуза"* признано иностранным агентом, поскольку получает финансирование из-за рубежа? — спросил прокурор.

Скочиленко пояснила, что ей жалко всех пострадавших от боевых действий. На остальные вопросы представителя ведомства обвиняемая отвечать отказалась. Он интересовался, читает ли она "официальные" источники информации от российских органов власти. Адвокат Яна Неповиннова, которая представляет интересы Скочиленко, ходатайствовала о приобщении к материалам ее адвокатских запросов в Министерство обороны о количестве погибших в ходе специальной военной операции. В министерстве ей ответили, подобные данные в мирное время относятся к государственной тайне. Этим адвокат опровергла замечание прокурора, который спрашивал у Скочиленко, почему она не обратилась к официальным источникам информации.

Изначально на заседании 13 июня планировалось продолжить допрос двух экспертов Ольги Сафоновой и Анастасии Гришаниной, однако на заседание они не явились. Обе оказались на больничном. Адвокат Дмитрий Герасимов выразил сомнение в плохом самочувствии экспертов, поскольку у Сафоновой в СПбГУ, где она работает, сегодня по расписанию прием зачетов.

Напомним, Скочиленко больше года держат в СИЗО из-за ее акции. В начале 2022 года она заменила несколько ценников в супермаркете на пацифистские листовки. На "подмену" пожаловалась другая посетительница магазина. Позже силовики вычислили обвиняемую по видеокамерам.

*Минюст внес "Медузу" в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента; Генпрокуратура признала ее нежелательной организацией на территории РФ

Константин Леньков