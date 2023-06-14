Лилию Чанышеву приговорили к 7,5 годам заключения

Суд в Уфе приговорил бывшего координатора местного штаба Алексея Навального* Лилию Чанышеву к семи с половиной годам колонии. Об этом пишет издание Sota. Государственное обвинение запрашивало для нее двенадцать лет лишения свободы.

Чанышеву с 2021 года преследовали по трем уголовным статьям: создание экстремистского сообщества (ч. 3 ст. 282.1 УК), публичные призывы к экстремизму (ч. 1 ст. 280 УК) и участие в деятельности некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан (ч. 3 ст. 239 УК). В конечном счете наказание было назначено только по первому эпизоду. Время, проведенное под следствием, фигурантке пришлось пережить в СИЗО.

Штабы Навального* сразу после признания их экстремистскими структурами были ликвидированы. Чанышеву преследовали за факт работы в организации в тот период, когда организация существовала легально. Выступая в суде, активистка просила дать ей возможность успеть родить детей.

фото: Telegram-канал Лилии Чанышевой

* ФБК, ФЗПГ и Штабы Навального по решению суда от 9.06.2021 признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена.

ФБК и ФЗПГ также внесены в реестр НКО - иностранных агентов.