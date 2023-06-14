Смольный хочет установить противопожарный режим до конца июня

Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности подготовил проект постановления об установке в Петербурге противопожарного режима. Документ опубликован в разделе антикоррупционной экспертизы на сайте городской администрации.

В проекте постановления указано, что противопожарный режим следует установить с 14 по 30 июня. На это время в Петербурге планируют запретить разведение огня, сжигание мусора и сухой растительности, применение пиротехники на открытых территориях при праздничных мероприятиях, а также въезд в городские леса не по дорогам общего пользования.

Для реализации всех мер комитет по вопросам законности должен начать взаимодействие с управлениями МЧС и МВД и другими исполнительными органами власти, следует из документа. А комитет по печати и взаимодействию со СМИ обязан уведомить петербуржцев о вводимых запретах, уточняется в документе. Там же отмечается, что контролировать исполнение постановления должен вице-губернатор Валерий Пикалев.

София Саттарова / Фото: Unsplash